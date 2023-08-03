Новосибирцы подхватили ротавирус на Черном море

Многие жители Новосибирской области в этом году решили провести отпуск на черноморских курортах. Однако не всем повезло отдохнуть без «приключений». Главным из них стал ротавирус.

ТОП неприятных курортных сюрпризов опубликовало издание «АиФ Новосибирск».

Жительница Новосибирска Евгения, ее муж и двое детей подхватили инфекцию в Туапсе. Во время отдыха в частном отеле. Поначалу все было хорошо: и море, и вкусная еда, а через четыре дня слег сначала глава семьи, а за ним и все остальные. Всех четверых пришлось госпитализировать. У Евгении, ее мужа и дочери врачи выявили ротавирус, а у четырехлетнего сына оказался гастроэнтерит.

При этом сибирячка не имеет претензий к отелю, потому что продукты там всегда были свежие, и никто, кроме них не заболел. Причину болезни ей назвали соседи по палате. Отдыхающие рассказали, что ротавирус на Черном море обычное дело, поскольку в Туапсе, Сочи и Анапе в воду постоянно сливают канализацию. В результате очень много патогенной флоры скапливается у пляжей. Из-за этого в некоторых местах Черное море «ужасно цветет».

В общем, отдохнуть сибирячке и ее семье удалось только 4 дня. Весь остальной отпуск они провели в больнице, и решили, что больше не Черное море ни ногой. На следующий год новосибирцы хотят отправиться в Турцию, где с ними ничего подобного никогда не случалось.

Сибирячка Наталья год назад перебралась жить поближе к морю. А летом решила отдохнуть на черноморском побережье в поселке Михайловский. Жили в частном отеле, питались в столовых и купались на частном пляже.

Слишком малое количество купающихся сразу насторожило сибиряков. Оказалось, что вода в море в этом году плохая из-за взрыва Каховской ГЭС. Поэтому детям, отдыхающим в летних лагерях, специалисты Роспотребнадзора заходить в море не разрешают.

Заболела Наталья в последний день отпуска, у нее началась сильная тошнота и диарея. Вскоре заболели и ее дети. Всем троим неделю пришлось провести в больнице.

По словам педиатра- неонатолога Центра семейной медицины «Алмита» Валерии Кайгородцевой, ротавирус вызывает острое заболевание кишечника. Он может передаваться чрез воду, продукты, игрушки и бытовые предметы, а также при контакте с больным человеком. Первыми симптомами являются повышение температуры, рвота, диарея, может появиться насморк и подкашливание.

Самым опасным последствием ротавируса является обезвоживание.

В воде ротавирус может жить достаточно долго, поэтому очень важно соблюдать элементарные правила гигиены, отдыхая на море.

Напомним, ранее "Сиб. фм" писал, что Турция и Таиланд в 2023 году недоступны для многих россиян из-за роста цен.