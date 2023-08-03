Обречены на бедность: люди с этими именами никогда не смогут разбогатеть

Ряд имён, как мужских, так и женских, по мнению российских именологов, притягивают финансовое неблагополучие в свой жизненный путь. Портал «Сиб.фм» публикует полный список таких имён, а также способы преодолеть предначертанное судьбой.

Список женских имён, обрекающих носителя на бедность

МАРГАРИТА

Женщины, получающие при рождении это имя, всю жизнь упорно трудятся, отличаясь завидным трудолюбием. Однако большие капиталы нажить им мешает альтруизм.

ДАРЬЯ

Огромное количество врождённых талантов и способностей мешает монетизировать крайняя степень скромности и кроткий нрав таких девушек. Чаще всего они разбазаривают свои возможности за копейки, стесняясь попросить реальные деньги за свой высокопрофессиональный труд.

РИММА

Достичь финансовых высот носителям этого имени мешает повышенное внимание со стороны мужчин. Это расслабляет женщин, и они надеются лишь на своих поклонников, упуская реальные и более надежные источники заработка.

ЛАРИСА

Первые попытки заработать большие деньги на двух-трёх работах одновременно буквально выматывают этих девушек и обрезают им крылья, обрекая на разочарование в своих силах и постоянную нужду.

Список мужских имён, притягивающих бедность

АЛЕКСЕЙ

Изначально не амбициозные мужчины, носящие это имя, плывут по течению и довольствуются чем Бог послал. А их врождённая нерешительность окончательно опустошает и без того не полный кошелёк.

МАКСИМ

Привычка глубоко закапываться в своих проблемах, особенно семейных, опускает таких мужчин на самое дно нищеты. Но стоит им сменить взгляд на свою жизнь, деньги станут задерживаться в их кошельках, а проблемы оперативно решаться.

АНАТОЛИЙ

Жизнь всю катушку и наслаждение вместо напряжение не позволяют таким мужчинам скопить сколько-нибудь приличный капитал. Чаще всего их расходы превышают доходы из-за непомерной тяги к развлечениям и релаксу.

КОНСТАНТИН

Излишняя мечтательность, которую несёт в себе это имя, заводит таких мужчин в дебри бедности, из которых они не могут выбраться долгие годы. Постоянно грезя о больших капиталах, они упорно продолжают работать в найме за копейки.

Однако выход есть у носителей любых имён. Выбраться из пожизненной «ловушки бедности», в которую повергло собственное имя, можно при помощи изменения восприятия денег и способов заработка, уверяет российских психолог Татьяна Ошмянская.

По её экспертному мнению, нужно сменить нелюбимую работу на ту, что приносит удовольствие (в её основе лежат врождённые способности человека); прекратить тратить своё свободное время на бесполезный отдых, выбирая по пятницам вместо бара с друзьями или лежания на диване активные виды отдыха на природе; обучиться элементарной финансовой грамотности (предложений в сети масса); перестать верить в чудо, в наследство и тому подобное и не бояться рисковать, используя разные источники заработка.