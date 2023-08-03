Осень 2023 года в Новосибирске ожидается холодной и снежной

Для Новосибирска опубликовали прогноз погоды на осенние месяцы.

В Новосибирске и его окрестностях в 2023 году ожидается холодная осень с регулярными осадками, а снег выпадет уже в октябре. Такой долгосрочный прогноз предоставил онлайн-сервис Яндекс.Погода.

Средняя температура в начале сентября составит +18..+20 градусов. К концу второй недели она снизится до +12..+16 градусов. Эти две недели ожидаются солнечными, а затем начнутся частые дожди, и температура опустится до +9..+10 градусов.

Октябрь продолжит сентябрьскую тенденцию на холода: в первой декаде ожидается температура +6..+12 и дожди. Температура продолжит постепенно снижаться, и дневная температура ниже нуля ожидается уже к 25 октября. Тогда же в Новосибирске пойдёт первый снег.

В первые 3 дня ноября температура будет колебаться в районе -0..+0, а затем уйдёт в зону отрицательных температур, и начнётся мягкая зима со средней температурой -5..-8 градусов. В конце месяца ожидается непродолжительное потепление, а затем температура окончательно уйдёт в минуса.

Такой долгосрочный прогноз основан на данных за прошедшие 10 лет, и может быть неточным.