Палаточный лагерь «Юнармеец» в следующем году получит региональный статус и сможет принять детей из всех районов области

Проект будет масштабирован при поддержке губернатора и Правительства Новосибирской области. Об этом заявил глава региона Андрей Травников во время посещения палаточного лагеря для юнармейцев в Новосибирском районе.

3 августа стартовала профильная смена «Лидер Юнармии». Губернатор оценил условия, созданные для отдыха и занятий юных патриотов, ответил на вопросы участников смены и обсудил с главой района Андреем Михайловым предложение о придании лагерю регионального статуса.

Палаточный лагерь оборудован на базе Шиловского гарнизона. Во время смены, которая будет проходить с 3 по 8 августа, для 44-х юнармейцев запланированы встречи с военнослужащими – участниками СВО, занятия по тактико-специальной, огневой, строевой, общефизической подготовке, РХБЗ, участие в акции «Письмо солдатам», плетение маскировочных сетей.

Дополнительно к проведению занятий будут привлечены и педагоги муниципальных учреждений допобразования: тренеры ДЮСШ для организации спортивных соревнований, сдачи норм ГТО, мастер-классов, занятия с олимпийскими чемпионами. Например, в один из дней смены юнармейцы встретятся с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта Ириной Минх. Запланированы и занятия по краеведению. С юнармейцами во время смены будут работать специалисты РДДМ «Движение Первых».

В этом году попасть в палаточный лагерь «Юнармеец» смогли самые лучшие представители движения Новосибирского района. В следующем году такая возможность появится у ребят из всех районов нашей области. Губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы района Андрея Михайлова о масштабировании проекта. К имеющимся сейчас объектам добавятся палатки, которые позволят разместить уже 150 детей за смену, а также новые объекты для занятий: две полосы препятствий по сто метров с беговой дорожкой, ворк-аут площадка, плац для занятий тактической подготовкой, локация для стрельб из пневматического оружия.

«Поддерживаю, хороший, самое главное, — уже реальный работающий проект. Давайте ориентироваться на полноценные каникулы – четыре смены», — подчеркнул губернатор.

В следующем году начнёт принимать юных новосибирцев еще один новый объект – военно-патриотический парк «Авангард». По словам Андрея Травникова, центр начнёт работать с 1 сентября 2024 года.

«Там большая стройка. Я недавно проверял, как идут работы. Впечатляет. Само место очень удобное: рядом Бердский залив, есть возможность заниматься на воде; лес; большая территория, которую можно оборудовать под все виды военно-прикладных занятий. Будут корпуса, в которых можно жить зимой и летом. Учебные корпуса. Поставлена задача: закончить работу к 1 сентября 2024 года. Тогда «Авангард» сможет принимать, в том числе, и юнармейские отряды круглый год», — рассказал Андрей Травников.

«Приятно, что есть поддержка нашего движения, это очень правильно в нынешней ситуации», — подчеркнул участник смены «Лидер Юнармии».

Добавим, что «Лидер Юнармии» – вторая смена, организованная на базе палаточного лагеря. Первая – «Юный разведчик» – проходила здесь с 25 по 30 июля.

Напомним, что время оперативного совещания 31 июля Губернатор заявил, что в регионе будет продолжаться патриотическая работа, потому что на нее – огромный запрос от детей самых разных возрастов и их родителей.

Решения о дополнительном финансировании, в том числе военно-патриотических клубов, которые уже были приняты в этом году, – не разовые. Финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперёд.

Сегодня на территории Новосибирской области открыты 576 военно-патриотических клубов и объединений, в которых занимается более 16 тыс. подростков.

В этом году 27 ресурсных центров и некоммерческих организаций получили 30 млн рублей. В сентябре планируется поддержать не менее 150 лучших ВПК. Максимальный размер поддержки клуба составит 200 тысяч рублей.