Под Новосибирском двое детей попали в больницу после пожара в деревянном доме

В Новосибирской области сгорел двухквартирный дом.

Двое детей и женщина пострадали в результате пожара в частном двухквартирном доме в селе Ленинское Новосибирского района. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 3 августа. Дети госпитализированы с отравлением угарным газом, женщина получила порезы ног, уточнили в МЧС.

Кроме того, из горящего здания сотрудники МЧС России вынесли 50-литровый газовый баллон.

«В результате пожара, по оперативным данным, огнем повреждена одна квартира и надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров, вторая квартира осталась целой. Всего реагировали 22 человека и 6 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 24 июля в Новосибирске произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного здания на улице Макаренко. Инцидент был вызван неосторожностью с электрочайником, который стал источником возгорания. В результате огонь перекинулся на стол, и в помещении началось задымление.