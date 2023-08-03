Под Новосибирском психически нестабильный мужчина не смог избежать наказания за убийство сожительницы

В Венгеровском районе Новосибирской области 59-летний местный житель зарезал сожительницу и заработал психическое расстройство

Венгеровский районный суд Новосибирской области отправил в колонию строгого режима на 9 лет местного жителя, который зарезал свою сожительницу. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, 59-летний мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом, в том числе в сердце. Пострадавшая скончалась в больнице.

Хотя в момент совершения преступления мужчина был совершенно здоров, во время следствия у него вдруг развилось психическое заболевание. В результате судмедэкспертиза признала его невменяемым, и фигурант попал на принудительное лечение.

Когда мужчина пришел в себя, уголовное дело в отношении него было возобновлено по настоянию прокурора. Сибиряку предъявили обвинение на общих условиях.

Как отмечают следователи, в ходе суда и следствия, он несколько раз менял показания и пытался доказать, что погибшая получила смертельные травмы случайно. Однако доказательства обвинения были неоспоримы.

В итоге Венгеровский районный суд приговорил убийцу к 9 годам строгого режима и 1 году ограничения свободы после окончания срока тюремного заключения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что жителя Новосибирска будут судить за убийство знакомого двумя ножами.