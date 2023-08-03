Под Новосибирском соседи обвинили пенсионера в незаконной вырубке деревьев на берегу водохранилища

Под Новосибирском, в посёлке Огурцово, пенсионер купил участок и вырубил в округе деревья. Остановить чёрного лесоруба смогли соседи, но пока на этом дело и заглохло.

В четверг, 26 июля, в посёлке Огурцово, на улице Штормовой, местные жители нашли срубленные деревья. Дорожка вела к дому №3, где буквально недавно поселился 74-летний пенсионер.

«Был вырублен участок на расстоянии 50-70 метров от забора. Он рубил деревья на протяжении трёх дней, в рабочие часы – с 9.00 и до шести вечера. Когда соседи начали говорить, он сказал, что у него есть разрешение, — рассказала жительница Огурцово Алёна.

– Мы попросили у него разрешение. Его он предоставил через несколько дней. В нём было написано: «разрешён спил 3 деревьев, а обрезка – 14, которые угрожают жизни и здоровью людей».

На место вырубки местные активисты вызвали полицию, и эта цифра сильно отличалась: удалось насчитать 29 спиленных деревьев, ещё 34 пенсионер обрезал. Всё это занёс в протокол дознаватель. На месте побывали и специалисты Рыбоохраны.

«Они сказали, что сюда он лезть не мог: никакого разрешения у него не может быть, потому что это – естественное нерестилище рыбы весной. Там вырастает малёк и к концу лета вода отходит от деревьев»,

- продолжает Алёна.

Соседи так и познакомились с пенсионером, который купил участок в конце апреля или в начале мая. Как полагают жители Огурцово, мужчина решил оборудовать берег под пляж для себя.

«Нам говорили, что разрешение на спил в водоохранной зоне комиссия рассматривает 90 дней. А разрешение у него уже от 19 июня. Предположим, он купил в апреле, а 19 у него на руках уже разрешение. Возможно, здесь есть повод для проверки выдачи документа?» — считают жители Огурцово.

Их возмутил этот факт: в зарослях обитали уточки, которые теперь переехали жить ниже по течению. Вырубка остановилась, но кто вернёт 30 вырубленных деревьев?

«На месте была полиция, с нас взяли показания. Написали письмо в администрацию Советского района с требованием разобраться»,

- добавляют жители улицы Штормовой.

В администрации Советского района по данному факту проводится проверка, в полиции также решается вопрос о степени ответственности пенсионера.

Также напомним, что в первой декаде июля жители села Новолуговое начали бить тревогу: вырубку они обнаружили на площади 70 соток в лесу.