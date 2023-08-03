"Попка должна быть маленькая": в Новосибирске торговцы раскрыли секрет выбора спелого арбуза

В Новосибирске продавцы фруктов рассказали, как выбрать самый вкусный арбуз.

3 августа отмечается всемирный День арбуза. Накануне сладкого праздника журналист Сиб.фм расспросила торговцев фруктами - как из десятка гигантских ягод выбрать самую спелую.

"По арбузу нужно просто постучать, если громко звенит, то арбуз хороший. Корочка должна быть зеленая. Урожай этих арбузов продлится до конца августа. После, в сентябре до октября, идут другие сорта. Но они не такие вкусные" — рассказал Сиб.фм продавец Александр.

Важно обратить внимание на внешний вид арбуза. Ценители гигантской ягоды считают, что нужно выбирать вариант побольше — 5-8 кг. Желтое пятно на боку арбуза — хороший знак. Оно образовалось, когда ягода лежала на бахче и спела.

В зависимости от сорта арбузы бывают круглой и овальной формы. Считается, что это влияет на вкус: круглый более сладкий, овальный — водянистый.

"Можно и по хвостику понять. Если он сухой, то чаще всего ягода вкусная. Поэтому ищите сухой кончик. Нужно еще смотреть, откуда привезли. Дагестанские арбузы вкуснее", — рассказал другой продавец Даврбек Джонибекович.

Знатоки различают пол арбуза. У мужских плодов нижняя часть углубленная, а "попка" маленькая. Арбузы, у которых выпуклая нижняя часть и большой коричневый кружок, — девочки. Бытует мнение, что ягода женского пола вкуснее. Но кто-то считает иначе.

"Сейчас сезон — все сладкие. Попка арбуза должна быть маленькая, большую не берите. Тогда он будет сочный и сладкий", — посоветовал один из торговцев на рынке.

Во время покупки мужчина спросил у продавца о качестве арбуза. Он поделился, что на днях неудачно приобрел ягоду. Арбуз был неплохой в середине, но корки напоминали вкус мыла. Торговец помог покупателю с выбором.

Сезон арбузов в полном разгаре, а значит — пора приобрести спелую ягоду. Арбузы чаще всего привозят из Узбекистана, Кыргызстана и Дагестана. Средняя цена за килограмм такой ягоды — 50 рублей.