Поцелованные судьбой: три эти знака Зодиака неожиданно разбогатеют в августе 2023

Так или иначе, но все люди стараются вскарабкаться на финансовый Олимп. Однако некоторым удаётся прорваться туда быстрее остальных. Портал «Сиб.фм» публикует список счастливчиков, которым в августе-2023 астрологами предсказан денежный прорыв.

Те люди, кто уже добился больших финансовых высот, уверяют, что без помощи госпожи Фортуны в таких делах не обойтись. Однако её нрав переменчив и капризен, утверждают российские астрологи. По их экспертным расчётам, в августе 2023 года она повернётся лицом и проявит повышенный пиетет представителям всего трёх зодиакальных знаков.

БЛИЗНЕЦЫ

В грядущем месяце, венчающем уходящее лето-2023, рождённые под этим созвездием станут буквально баловнями Фортуны. Они смогут сотворить деньги из ничего, хлопнуть в ладоши, и обнаружить в своем кармане увесистую пачку купюр. По заверениям астрологов, у Близнецов в августе появится новый источник доходов (у каждого свой): выгодное деловое предложение, ранее не монетизированное хобби или продвижении своего дела в соцсетях. Одна проблема – представители этой воздушной стихии слишком расточительны, поэтому удержать крупную прибыль им слишком сложно.

ДЕВА

Представители этого знака Зодиакального круга в финальном месяце лета-2023 окажутся, как никогда ранее, продуктивными и производительными. Их упорные трудовые подвиги будут щедро вознаграждены руководством или возросшим потоком клиентов. Причем Девы смогут заработать хорошие деньги в августе как в одиночку, так и в команде.

КОЗЕРОГ

Для таких зодиакальных счастливчиков, как Козероги, август — лучший период для интеллектуальной и физической работы, но в дальних поездках. Именно вдали от дома и привычной рабочей обстановки им удастся познакомиться с важными людьми, чей финансовый опыт повлияет на доход Козерогов. В подобной ситуации выручит и особо трепетное отношение к деньгам у представителей этого земного знака. Потому астрологи рекомендуют им солидную сумму, заработанную в августе, положить в копилку.