Представители Сибирского федерального округа обсудили вопросы кибербезопасности в регионах

Представители ведомств и регионов Сибирского федерального округа обсудили вопросы кибербезопасности с замгенпрокурора РФ.

В среду, 2 августа, прошёл форум по вопросам комплексных цифровых решений в области безопасности. На нём заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин обсудил вопросы кибербезопасности в регионах Сибирского федерального округа с главами регионов, прокурорами и руководителями правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГП РФ по СФО.

Более 700 образовательных организаций оборудованы IT-инфраструктурой для безопасного доступа в Интернет благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» под сопровождением прокуроров в округе, отметил Дмитрий Демешин.

Главные проблемы цифровой безопасности в сфере обеспечения имущественных прав — дистанционное оформление кредитов на большие суммы и выявление таких случаев, сомнительные операции, необходимость временного запрета на распоряжение кредитными и другими денежными средствами. Как эффективное средство борьбы с такими видами преступности хорошо показывает себя система «Безопасный город». наиболее активно её используют в Москве и Санкт-Петербурге. Такой опыт только частично переняли в Новосибирской области, Красноярском крае и Республике Алтай.

Другие распространенные методы преступления в информационной сфере — фишинг и подменные номера телефонов. С этим борются Минцифры и генпрокуратура совместно с другими органами, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов.

С начала СВО также участились компьютерные атаки из-за рубежа, нацеленные на нарушение работоспособности информационных ресурсов органов государственной власти: под действием DDoS-атак оказываются сайты судов и ведомств, портал Госуслуги, сайте региональных администраций, сообщает заместитель начальника УФСБ России по Новосибирской области Станислав Лукашев.

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев, сообщил, что компания активно внедряет собственные разработки с применением технологий искусственного интеллекта, связанных с кибербезопасностью и готова делиться своим опытом в области цифровой трансформации.

Защищать от кибератак государственные ресурсы поможет внедрение новых технологий — но также необходимо принять дополнительные меры по защите критически важных ресурсов, отметил коммерческий директор компании «Бизон» Константин Левин.