Случится непоправимое: старец увидел страшное завершение военного конфликта

Многие глобальные проблемы современного мира греческий иеромонах Элпидий видит в утрате веры в Господа. Портал «Сиб.фм» публикует его пророчества относительно завершения геополитического противостояния через призму религии.

Путешествующий по миру с миссионерской и волонтерской деятельностью, старец Элпидий с острова Родос много и часто предупреждал человечество ещё в 2017 году во время проповедей и интервью о том, что «мы живем в Апокалиптические времена. Кто этого еще не понял, живет в глубоком сне и зря надеется на спасение». По его мнению, военные конфликты прошлых лет в Ливии, Египте и Сирии приготовлены руками масонов, оплачены, чтобы создать неразбериху: «Вот так постепенно и подойдем к началу войны кровопролитной, войны страшной, войны лицемерной», уверял он почти шесть лет назад», говорил он в одном из своих радио-проповедей.

По его мнению, «сатанисты нас обложат со всех сторон: контроль над продуктами, контроль над воздухом, контроль над водой. Дойдем и до контроля над суждениями. Миллионы умов обрабатывают по задуманному сценарию. Также на нас испытают и новые электронные технологии. Ни один мудрый муж даже в своих фантазиях не видел тех нанотехнологий, которые имеются в разработке. И по местам постоянно проходят испытания на живом материале». Всё перечисленное происходит буквально на наших глазах.

Особую роль в решении этой проблемы старец Элпидий отводит нашей стране: «Россия сейчас на боевом посту. Русский народ вынесет на своих плечах всю тяжесть Третьей мировой войны, поскольку президент Путин — главный союзник Православия, а русский народ фанатично любит Иисуса Христа».

Касательно завершения текущего военного противостояния он говорил, что «Украина перестанет существовать как нация и станет частью русского мира. Ибо именно в Киеве бьется сердце России, и русские это знают. Во всех странах, враждебных России, будут большие разрушения. Но самое главное — весь урожай увянет». Также он уверял, что вокруг европейских стран, втянутых США в разрушительные действия, будет бродить голод, горе и печаль, поскольку военные траты буквально разрушат экономики этих государств.

Горькую цену придётся заплатить за мир, уверен Элпидий. По его словам, четвертую победную Пасху в 2025 году «праздновать мы будем по сожжённой и растерзанной земле. Вот так Господь и Создатель наш покажет всему миру, КТО ХОЗЯИН в этом мире, кем является Бог и от кого зависит, на самом деле, вся жизнь на земле».