Стали известны доходы кандидатов в губернаторы Новосибирской области

В Новосибирской области посчитали доходы и имущество кандидатов в губернаторы.

В Новосибирской области выборы губернатора пройдут 8-10 сентября. Баллотируются и уже зарегистрировались 4 кандидата: депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), а также действующий глава региона Андрей Травников («Единая Россия») и владелец ТРЦ «Эдем» Владислав Плотников (СРЗП). В редакции BFM-Новосибирск посчитали, сколько они зарабатывают, и чем владеют.

В 2023 году чиновники и депутаты могли и не обнародовать декларации о доходах либо публиковать их в обобщённом виде, поэтому некоторые данные могут быть устаревшими.

Андрей Травников, «Единая Россия»

По данным налоговой декларации за 2021 год, Травников заработал 5,1 млн рублей. В его собственности квартира площадью 40 квадратных метров, доля в другой квартире площадью 122 кв.м и автомобиль Фольксваген Tiguan.

Также в пользовании у действующего губернатора Новосибирской области есть 2 квартиры площадью 135 кв.м и 126 кв.м, а также три бокса в гаражном кооперативе.

Владислав Плотников, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Плотников занимается бизнесом, возглавил и учредил несколько компаний, в том числе торговый центр «Эдем» и гостиничный комплекс «Морозово».

По данным Rusprofile, он также является руководителем компаний ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (газета «Бумеранг-Партнер»).

Евгений Лебедев, ЛДПР

За 2021 год Лебедев задекларировал доход 520 тысяч рублей — это 43,3 тысячи рублей в месяц. В собственности у него числится только доля машиноместа. Квартира площадью 66,1 кв.м оформлена на его жену. Автомобилей нет.

Роман Яковлев, КПРФ

Яковлев за 2021 год задекларировал доход в 1,87 млн рублей. Он имеет долю в собственности квартиры площадью 69,12 кв.м, машиноместо и автомобиль Nissan X-Trail 2,5 SE.