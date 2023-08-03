В Новосибирске директора компании-застройщика приговорили к 1,5 годам исправительных работ

Директору компании-застройщика из Новосибирска после апелляции изменили приговор с условного на исправительные работы.

Застройщику ЖК «Южная звезда» в Новосибирске изменили приговор с условного на полтора года исправительных работ. Информацию об этом опубликовал Новосибирский областной суд.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 02.08.2023 изменен приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 24.04.2023 в отношении Барсука М.. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно заменили принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства», — сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

Областной суд также отменил приговор районного суда относительно удовлетворения гражданских исков, которые ранее оставили без рассмотрения. Теперь потерпевшие от действий застройщика смогут удовлетворить свои иски в порядке гражданского делопроизводства.

Уголовное дело было возбуждено после того, как директор ООО «Монтаж СПВ» захотел построить 25-этажный дом вместо 19-этажного на его месте. Для этого он лично принял решение снести уже построенный каркас дома. Его цель была продать квартиры позже по завышенной стоимости. Но на строительство 19-этажного дома уже были привлечены средства участников долевого строительства.

ООО «Монтаж СПВ» была признана банкротом. Суммарный ущерб всем вложившимся в квартиры превысил 200 млн рублей.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), и позже переквалифицировали в ч. 1 ст. 201 УК РФ, так как не были установлены обстоятельства несостоятельности (банкротства).