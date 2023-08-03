В Новосибирске готовят к открытию уникальную «Сибирь-Арену»

В Новосибирске новый ЛДС «Сибирь Арена» стал примером импортозамещения

В Новосибирске 13 августа состоится официальное открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена». В этот день состоится матч юниорских сборных России и Беларуси. На днях министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов представил новый спортивный объект новосибирским журналистам.

Многофункциональная ледовая арена — это уникальный спортивный объект, построенный по индивидуальному проекту. По словам главы регионального минспорта, в ходе его строительства в полной мере удалось решить задачи импортозамещения.

ЛДС «Сибирь-Арена» площадью 72 тыс. кв. м — самая большая за Уралом. При ее строительстве было использовано множество уникальных технологий как российских, так и новосибирских производителей. В частности, сибиряки разработали специальные фасадно-витражные конструкции, каждая деталь которых имеет свой неповторимый оттенок. Всего было смонтировано около 12 тыс. кв. м светопрозрачных конструкций.

Польская напольная плитка и французское трансформаторное оборудование также были заменены на российские аналоги. Отечественные тепловые пушки, сушки экипировки и телескопические трибуны тоже отечественного производства. По словам директора ГАУ НСО «Сибирь-Арена» Павла Морозова, такое импортозамещение позволило значительно ускорить логистические процессы.

Кроме того, новая ледовая арена оснащена самым современным световым и акустическим оборудованием, которое позволяет не только проводить спортивные матчи на достойном уровне, но и устраивать зрелищные шоу. Спортивное звукоусиление обеспечивают 63 уникальные акустические системы, которые гарантируют равномерное звучание музыкальных композиций на любой точке внутри чаши. Световой комплекс ЛДС состоит из 106 приборов с одной из лучших на рынке систем управления светом. 12 проекторов способны создать самую современную ледовую проекцию.

Особое внимание было уделено и вопросам безопасности. На территории ЛДС работают 34 прохода и два КПП, в том числе для автотранспорта, оснащенные комплексом инженерного оборудования для полноценного досмотра. Они позволят полностью заполнить зал нового ЛДС за час.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске основной состав ХК «Сибирь» переехал в ЛДС «Сибирь-Арена».