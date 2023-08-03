В Новосибирске количество ипотечных займов под залог готовых квартир выросло на 57%

Независимый эксперт Сергей Николаев рассказал о ситуации с ипотечным кредитованием под залог ДДУ.

По данным, размещенным на сайте ЦБ РФ, число ипотечных кредитов в Новосибирской области, полученных под залог ДДУ, выросло к первому полугодию 2022 года на 20,1%. Количество ипотечных займов под залог готовых квартир выросло в регионе на 57,7%, что в 2,87 раза больше.

Число ипотечных кредитов по всем секторам выросло, по информации регулятора, на 42,6%. Рост в целом по РФ составил 51,4%, по СФО — 58,6%.

Самые высокие темпы прироста ипотечного кредитования в Сибирском Федеральном Округе показали Республики Тыва, Алтай и Хакасия, соответственно, 174%,111% и 82%. Новосибирская область стала последней по темпам роста и второй после Красноярского края по общему числу кредитов, взятых в первом полугодии 2023 года.

По числу кредитов, полученных под залог ДДУ, регион сохранил лидерство, опережая Красноярский край на 26,8%, а в сумме два региона занимают 47% в общем объеме кредитов на новостройки в СФО.

За ростом ключевой ставки ЦБ РФ на 1% последует рост ипотечных ставок на вторичном рынке. Те кто купил готовую квартиру с помощью кредитного плеча сэкономили на ежемесячном платеже 7-8%.