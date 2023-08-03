В Новосибирске напомнили, как Хельгу Пирогову выгнали из горсовета

Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать дело по иску экс-депутата горсовета Хельги Пироговой.

Бывшая народная избранница, которая уже давно проживает за границей, оппозиционерка Хельга Пирогова требует признать незаконным лишение её мандата. Подробности этого дела напомнило издание «АиФ-Новосибирск».

Оппозиционерка Хельга Пирогова не раз позволяла себе слишком вольные и противоречивые заявления. Одно из них и стало для нее роковым. Вскоре после начала спецоперации на Донбассе она явилась в горсовет в венке и и вышивке в цветах украинского флага, а потом начала постить в соцсетях двусмысленные сообщения. В одном из них Пирогова заявила, что ей хочется оживить погибших бойцов, «надавать им по щщам и обратно в могилы пусть идут». Мол, не зря же такие роскошные похороны устроили. Этот пост увидел вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов. Он обратился в прокуратуру и потребовал привлечь депутатшу к уголовной ответственности. А еще 17 его коллег попросили главу СКР Александра Бастрыкина проверить дать правовую оценку ее посту Пироговой.

Пост она тут же удалила, но процесс был уже запущен. В отношении Хельги Пироговой завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Ночью 22 июня 2022 года ее задержали и доставили в полицию.

На очередном заседании комиссии горсовета по этике коллеги устроили ей «разбор полетов», после чего Пирогова признала, что ее высказывания были неэтичными и некорректными.

В тот же день Александр Бастрыкин потребовал возбудить в отношении нее уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ. Пироговой грозил штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

25 июля Пирогова должна была явиться на допрос в СУ СКР по Новосибирской области, но она сбежала в Грузию. Ее объявили в межгосударственный розыск.

Однако это не помешало Пироговой подать встречный иск и попытаться продолжать работу на округе.

К осени областной парламент заявил о необходимости лишить Хельгу Пирогову мандата. Избиратели уже начали жаловаться, что из-за ее реального отсутствия в регионе решение местных вопросов становится невозможным. Да и на сессиях горсовета Пирогова де-факто отсутствовала без уважительной причины.

Однако до лета 2023 года лишить ее депутатских полномочий не удавалось.

Проблема была решена после того, как

и.о. прокурора Новосибирска Виталий Зулин внёс представление председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву за то, что Хельга Пирогова не представила декларацию о доходах за 2022 год, что было нарушением закона «О противодействии коррупции».

В итоге 28 июля обоих оппозиционеров лишили мандатов досрочно. Против был только 1 из народных избранников.

Сама Пирогова заявила, что на самом деле декларацию она предоставляла, но ее не приняли. Вскоре она обратилась в суд, чтобы оспорить прокурорское представление и вернуть себе депутатский мандат.

При этом Хельга Пирогова все еще находится в межгосударственном розыске и является фигурантом уголовного дела.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, уехавшая из России, стала мамой.