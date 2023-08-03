В Новосибирске не будут выпускать на маршруты неисправные троллейбусы

До конца года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов

В Новосибирске не будут выпускать на линию неисправные троллейбусы. Такое решение было принято после того, как от удара током погибла собака-поводырь. Об этом во время очередной пресс-конференции сообщил глава города Анатолий Локоть.

Трагедия произошла 21 июля на остановке около торгового центра «Искра». Женщина с собакой хотела сесть в троллейбус №24, но едва пес поставил лапу на ступеньку, его убило током.

По словам мэра, причина этого несчастья кроется в крайней изношенности городского троллейбусного парка. Более 200 троллейбусов ежедневно находятся на маршрутах и отменить эти рейсы невозможно.

Однако уже до конца года город должен получить 120 новых троллейбусов и еще 49 — в 2024 году.

Анатолий Локоть выразил надежду, что подобных происшествий больше не будет, поскольку вместо собаки в опасной ситуации мог оказаться любой из горожан.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске хозяева собак потребовали убрать бьющие током троллейбусы.