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проиcшествия

В Новосибирске опубликовали фото затонувшей в день ВДВ лодки

Фото: телеграмм-канала Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Новосибирском водохранилище вечером 2 августа затонула лодка с пассажирами

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов опубликовали фото судна, затонувшего в день ВДВ в Новосибирском водохранилище.

Инцидент произошел около 18 часов 2 августа. На лодке в это время находились пассажиры, всех их спасателям удалось вытащить из воды живыми.

СУ СКР по Новосибирской области и транспортная прокуратура заинтересовались этим инцидентом и намерены проверить соблюдение законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта, а также дать правовую оценку действиям судоводителя. Проводится доследственная проверка по ч.2 ст.263 УК РФ.

По данным следователей, предварительной причиной затопления лодки могли стать незакрученные сливные пробки в трюме.

Напомним, ранее "Сиб. фм" писал, что ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул во время буксировки.

#Новосибирская область #Следственный комитет #Обское море
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