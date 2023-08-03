В Новосибирске опубликовали фото затонувшей в день ВДВ лодки

В Новосибирском водохранилище вечером 2 августа затонула лодка с пассажирами

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов опубликовали фото судна, затонувшего в день ВДВ в Новосибирском водохранилище.

Инцидент произошел около 18 часов 2 августа. На лодке в это время находились пассажиры, всех их спасателям удалось вытащить из воды живыми.

СУ СКР по Новосибирской области и транспортная прокуратура заинтересовались этим инцидентом и намерены проверить соблюдение законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта, а также дать правовую оценку действиям судоводителя. Проводится доследственная проверка по ч.2 ст.263 УК РФ.

По данным следователей, предварительной причиной затопления лодки могли стать незакрученные сливные пробки в трюме.

Напомним, ранее "Сиб. фм" писал, что ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул во время буксировки.