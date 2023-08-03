В Новосибирске отремонтируют эстакады театра «Глобус»

В Новосибирске у театра «Глобус» проведут реконструкцию эстакад.

К началу сезона в театре «Глобус» в Новосибирске проведут ремонт. Планируют обновить сцену и фойе, реконструировать эстакады, благоустроить территорию вокруг театра. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

К началу осенних представлений планируют закончить ремонт только возле центрального входа. Все остальные работы завершат к концу октября.

2023 года для Новосибирска стал рекордным по ремонту учреждений культуры за последние 5 лет. Обновляют «Старый дом» и театр кукол, заменили фасад театра музкомедии, «Красный факел» получит ремонт кровли и двух внешних стен.

Средства на ремонт театр получил из бюджета Новосибирской области по программе «Культура Новосибирской области».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открылся книжный клуб в трамвае №13 за оперным театром. Сначала планировалось создать кафе, однако организация решила остановиться на формате библиотеки. В новом магазине будут организовывать встречи с новосибирскими писателями, проводить лекции и выставки.

Также в Новосибирске 19 марта открылось новое здание театра имени Сергея Афанасьева.