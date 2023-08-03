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общество

В Новосибирске приставы забрали у мужчины «Mitsubishi» за долги

Фото: ГУФССП по Новосибирской области

В Новосибирске приставы забрали у мужчины «Mitsubishi» за долги

Поскольку сибиряк не желал оплачивать свои долги, приставам пришлось арестовать его автомобиль марки «Mitsubishi», а самого должника объявить в розыск. Вскоре приставы выяснили, что должник предположительно проживает в Московской области, а на автомобиле, который находится в розыске, ездит его сын. Тогда на помощь приставам пришли полицейские.

Иномарку они остановили на дороге в Первомайском районе и арестовали.

Если сибиряке не погасит долги, ее продадут на торгах.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске спецназ и приставы заблокировали работу медицинской клиники.

#Новосибирская область #приставы #долги
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