В Новосибирске признали объектом культурного наследия "сталинку" с аркой на проспекте Дзержинского

В Новосибирске еще одну многоэтажку признали объектом культурного наследия

В Новосибирске жилой дом №1 завода имени Коминтерна на проспект Дзержинского, 1а, 20 июля включили в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Коллективное обращение с просьбой присвоить этому дому охранный статус поступило в инспекцию еще в октябре прошлого года.

Пятиэтажная «сталинка» является образцом многоквартирного жилого дома начала 1950-х годов с элементами неоклассицизма в архитектуре. На фасаде дома сохранились черты советской символики и элементы декора, характерные для Сибири. Дом построен по техническому проекту архитектор Кравцова, который также был автором знаменитого «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска просят признать культурным наследием панно на Институте клинической медицины.