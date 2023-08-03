В Новосибирске прошли обыски в «Русавиапроме», который производит самолет ТВМС-2МС

В Новосибирске силовики нагрянули в офисе «Русавиапрома»

В Новосибирске начались обыски в офисе компании «Русавиапром». Об этом сообщило ТАСС.

Согласно информации на официальном сайте компании, ООО «Русавиапром» было основано в 2011 году для реализации проекта модернизации самолета Ан-2 путем установки двигателя фирмы «Honeywell» и пятилопастного винта. Совместным решением Минпромторг РФ и Минтранс РФ «Русавиапром» был назначен изготовителем самолета ТВС-2МС на территории России.

Цель проекта — повысить экономическую эффективность самолета Ан-2 самолёта Ан-2 путём замены двигателя силовой установкой.

Причины обысков неизвестны.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске прошли обыски в детском саду.