В Новосибирске ремонтируют муниципальные бани

В Новосибирске начаты ремонтные работы по восстановлению муниципальных бань в Ленинском, Первомайском и Калининском районах Новосибирска. В сентябре этого года они будут готовы принять посетителей и оказать им все виды услуг.

На территории бани № 36 по адресу Петропавловская, 5 в Ленинском районе 1 августа прошло совещание, главная повестка которого – ремонтно-восстановительные работы заведений, находящихся в муниципальном подчинении.

Напомним, что шесть муниципальных бань, а именно: № 3 на улице Беловежской, № 7 на Гурьевской, № 19 «Бодрость» на улице Первомайской, № 22 на Смоленской, № 26 на Чекалина и № 36 на улице Петропавловской находятся в ведении МБУ «БХ «Сибирячка». Эти заведения не принимают посетителей с 1 июня 2022 года. Только три из них восстановят за счёт муниципалитета, для ремонта остальных привлекли частных инвесторов.

Начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина поделилась информацией о том, с чем столкнулся муниципалитет при проведении ремонтно-восстановительных работ на местах.

«Несколько раз проводили конкурсы на заключение инвестиционных и концессионных договоров. Они не состоялись. Раз не получилось привлечь частные инвестиции, муниципалитет принял решение изыскать средства на восстановление бань. На бюджетные деньги восстановят три бани – № 36 в Ленинском районе, № 19 в Первомайском районе и № 26 в Пашино», – объяснила она.

За счёт частных вливаний будет восстановлена баня № 3 в Кировском районе в рамках договора товарищества с частным лицом. Инвестор за собственные средства выполнит работы в течение 60 месяцев.

Говоря о бане № 36, отметим, что работы уже начаты. Планируется восстановление индивидуального теплового пункта, приборов учёта, восстановление вентиляции (именно на неё и делается основной упор), замена деревянных панелей в парильных отделениях и нанесение на них пропитки для предотвращения возможных проблем с целостностью данных панелей, обработка дезинфицирующими и отбеливающими средствами. Как заявили специалисты, ремонт всех трёх бань будет происходить поэтапно, с частичным закрытием отделений. Первым начали восстанавливать женское. Уже составлен график, согласно которому данное отделение будет работать следующим образом: два дня для мужчин, два дня – для женщин. Директор МБУ «БХ «Сибирячка» Виктор Таракин рассказал, с чем предстоит работать при проведении всех мероприятий по благоустройству.

«В банях № 36 все несущие, ограждающие конструкции находятся в работоспособном состоянии, поэтому здесь можно ограничиться этими видами работ. Бани №№ 26 и 19 отремонтируют после проведения инструментальной экспертизы. В дефектной ведомости будут указаны объёмы обязательных работ. Бани должны соответствовать всем санитарным и строительным нормам, чтобы было безопасно и чисто», – сказал он.

Наталья Чагина также напомнила о важности и популярности 36-й бани у жителей Ленинки.

«Там по итогам 2019 года было 29 000 помывок. Это говорит о том, что баня очень востребована. Люди начали писать в мэрию обращения с просьбой открыть ее для жителей района», – отметила она.

В банях № 19 в Первомайском районе и № 26 в Пашино ремонт планируют вести по тому же сценарию.

Сохранение льготных помывок – обязательное требование муниципалитета и оно распространяется на все шесть бань. С 1 июня 2023 года тарифы на помывку составляют 293 рубля, льготный тариф – 136 рублей.