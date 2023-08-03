В Новосибирске у погибшего на СВО военного остался кредит в банке

У новосибирца, погибшего в ходе СВО, остались кредиты в банках.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева провела личный прием граждан. Среди них был отец военного, погибшего на СВО, сообщает на сайте омбудсмена.

По словам мужчины, его сын погиб в ходе СВО на территории Украины. После его смерти отцу достались кредитные обязательства сына перед банком.

Новосибирца проконсультировали о том, что можно предпринять в его условиях и дали рекомендации на будущее.

Напомним, вечером 2 августа в работе сайтов госструктур НСО произошел сбой.