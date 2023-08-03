В Новосибирске экс-учредитель «Новоколледжа» Чернышов* не смог оспорить статус иноагента

Новосибирский суд оставил Сергея Чернышова в реестре иноагентов

В Новосибирске 3 августа суд отказал бывшему учредителю АНО ПО «Новоколледж» Сергею Чернышову* в снятии статуса иноагента. Соответствующее распоряжении минюста РФ о признании иноагентом и включении в реестр иностранных агентов Чернышов* пытался оспорить в судебном порядке.

Однако суд оставил решение Минюста без изменений. Решение в законную силу не вступило.

Чернышов* известен в Новосибирске тем, что защищал студентов, которые участвовали в политических митингах и призывал уволить педагогов, которые поддержали СВО.



*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 26.05.2023 Сергей Чернышов был признан иностранным агентом.

Напомним, ранее "МК в Новосибирске" писал, что Сергей Чернышов* покинул "Новоколледж" и "Новошколу" после признания иноагентом.