сегодня
03 августа, 19:46
пробки
5/10
погода
+22.8°C
курсы валют
usd 92.84 | eur 101.9
сегодня
03 августа, 19:46
пробки
5/10
погода
+22.8°C
курсы валют
usd 92.84 | eur 101.9
сегодня 18:34
общество

В Новосибирске экс-учредитель «Новоколледжа» Чернышов* не смог оспорить статус иноагента

Фото: pixabay.com, со страницы Сергея Чернышова* в "ВК"

Новосибирский суд оставил Сергея Чернышова в реестре иноагентов

В Новосибирске 3 августа суд отказал бывшему учредителю АНО ПО «Новоколледж» Сергею Чернышову* в снятии статуса иноагента. Соответствующее распоряжении минюста РФ о признании иноагентом и включении в реестр иностранных агентов Чернышов* пытался оспорить в судебном порядке.

Фото В Новосибирске экс-учредитель «Новоколледжа» Чернышов* не смог оспорить статус иноагента 2

Однако суд оставил решение Минюста без изменений. Решение в законную силу не вступило.

Чернышов* известен в Новосибирске тем, что защищал студентов, которые участвовали в политических митингах и призывал уволить педагогов, которые поддержали СВО.

*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 26.05.2023 Сергей Чернышов был признан иностранным агентом.

Напомним, ранее "МК в Новосибирске" писал, что Сергей Чернышов* покинул "Новоколледж" и "Новошколу" после признания иноагентом.

#Новосибирская область #суд
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в