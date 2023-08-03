В Новосибирске в день ВДВ загорелись 2 квартиры в домах

Пожарные Новосибирска за сутки спасли 4 человек из горящих домов.

В Новосибирске 2 августа произошли 2 пожара в многоквартирных домах, которые потребовали массовой эвакуации жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В доме №80 по улице Забалуева в Ленинском районе загорелась квартира на втором этаже. 10 человек самостоятельно эвакуировались из здания, еще пятерых вывели пожарные. Четырёх эвакуировали с 1 этажа, и одну пожилую женщину с помощью спасательных устройств вывели с 5 этажа на свежий воздух. Никто не пострадал.

Огонь повредил 2 комнаты и кладовую в горящей квартире, а в соседней от жара расплавило стеклопакет и балконную дверь. Общая площадь возгорания — 44,5 квадратных метра. До места пожара спасатели добирались 7 минут, и сам пожар потушили за 13 минут.

Вечером в МЧС Новосибирска поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном доме на улице Жемчужная в Советском районе. Загорелась квартира на втором этаже. Десять человек эвакуировались сами, и еще трое не могли выбраться из квартир самостоятельно. Им помогли пожарные. Пострадавших нет.

Огонь повредил только напольной покрытие на площади в 1 квадратный метр, остальная квартира не повреждена. Предварительно причиной пожара стало неаккуратное обращение и огнём при ремонте.