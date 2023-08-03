В Новосибирской области более 167 тысяч работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии

В Новосибирске работающим пенсионерам пересчитали пенсию

В Новосибирске работающие пенсионеры получат увеличенную пенсию. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

С1 августа Соцфонд РФ произвел перерасчет страховых пенсий работавших в прошлом году пенсионеров. В Новосибирске прибавку к пенсии получат более 167 тыс. пенсионеров. На эти цели региональное отделение ПФР выделит более 216 млн. рублей

Прибавка полагается всем работающим получателям пенсий по старости и инвалидности, за которых в работодатели уплачивали страховые взносы, а также получателям пенсии по потере кормильца, если на его лицевой счет поступили средства, которые не были учтены при назначении пенсии.

Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет прибавка. Максимальный размер индексации составит 371 рубля 31 копейку.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, кто получил двойную пенсию в июле 2023 года.