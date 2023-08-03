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общество проиcшествия

В Новосибирской области парень шантажировал девушку интимными фотографиями

Фото: Freepik.com

Неизвестный шантажировал девушку из Новосибирской области интимными фотографиями.

Жительница города Куйбышев Новосибирской области отправила интимные фотографии незнакомому человеку в переписке, а затем он начал её шантажировать. Об этом сообщили в группе «Куйбышевский район | газета "Трудовая жизнь"» Вконтакте.

Парень с девушкой познакомились в соцсетях и продолжили общение в личной переписке. Мужчина предложил девушке отправить интимные фотографии, и она согласилась. После этого собеседник прекратил с ней общаться. Позже он написал ей повторно и потребовал перевести ему деньги, или он отправит её фотографии всем её друзьям с её страницы в соцсети. Девушка отказалась перечислять деньги, и он распространил её фото.

Девушка обратилась в полицию. В МВД завели уголовное дело по факту вымогательства с угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.

Сотрудники полиции выясняют, кто был таинственным шантажистом.

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Сергей Щукин
Журналист

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