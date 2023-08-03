В Новосибирской области 112 человек погибли в ДТП в 2023 году

За полгода в Новосибирской области в ДТП погибли 112 человек.
С января по июнь в Новосибирской области зарегистрировали более 14 тысяч ДТП с материальным ущербом. Более 900 их них — с пострадавшими людьми. 112 человек погибли в таких ДТП и 1155 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На загородных трассах чаще всего случаются аварии со смертельным исходом.
На территории Новосибирска за полгода произошли 696 ДТП. В них погибли 38 человек, и еще 810 получили травмы. Чаще всего в столице области наезжают на пешеходов.
В 36 ДТП участвовали пьяные водители. В них погибли 8 человек, и 58 получили травмы.
С участием детей зарегистрировали 113 ДТП. В них 121 ребенок пострадал и 1 погиб.
В ГИБДД Новосибирска напомнили водителям, что они могут оформить ДТП с материальным ущербом, не вызывая инспекторов.
Его можно оформить по «Европротокола» как онлайн через Госуслуги, так и заполнив бумажное извещение.
Если водитель при ДТП не включит аварийную сигнализацию и не расставит аварийные знаки, то ему грозит штраф 1500 рублей по ч.1 статьи 12.27.