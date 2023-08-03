В России водителей электросамокатов обяжут проходить техосмотр

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести обязательный техосмотр эксплуатируемых электросамокатов. Об этом сообщает RT.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что электросамокаты приобрели особую популярность за последние годы. Одновременно с этим в России выросло и количество случаев ДТП, которые приводили к тяжким последствиям.

Хамзаев подчеркнул, что неисправность фар, тормозов, систем питания, присутствие механических повреждений у данного средства индивидуальной мобильности могут стать причинами большого количества аварий.

В связи с этим он призвал проводить обязательный технический осмотр электросамокатоов каждые полгода.

Напомним, в России изменят максимально допустимую скорость для электросамокатов.