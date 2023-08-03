Владимир Путин вручил звезду Героя России офицеру спецназа из Новосибирской области Данияру Джартанову

Младшему лейтенанту Данияру Джартанову из Бердска вручили звезду Героя России и 2 медали.

Президент России Владимир Путин вручил звезду героя России младшему лейтенанту, офицеру армейского спецназа Данияру Джартанову из Бердска.

Владимир Путин отметил важность службы награждённого в речи во время церемонии награждения.

«Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы», — заявил президент РФ.

Кроме звания Героя России Данияра Джартанова ранее награждали двумя орденами Мужества за храбрость на поле боя, медалью «За отвагу» и медалью Суворова за военные заслуги и профессионализм в военных действиях.

Данияр Джартанов родился в Республике Алтай, на момент публикации живёт в Бердске. Он принимает участие в СВО с 24 февраля 2022 года.