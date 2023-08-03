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общество

Врач Кабычкин предупредил об опасности ношения неправильной одежды в жару

Freepik, authors: humonia

Врач Андрей Кабычкин рассказал, что одежда должна быть многослойной.

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, что в жаркую погоду нужно носить многослойную одежду, чтобы не подвергать себя воздействию сквозняков, пишет RT.

«Если человек вспотел и встал на сквозняке или под кондиционер, ему обеспечено переохлаждение. Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями», — объяснил специалист.

Вдобавок Кабычкин порекомендовал откзаться от употребления крепкого алкоголя и купания потом в водоемах, так как может произойти остановка сердца.

Напомним, терапевт объяснила, зачем расстегивать одежду при обмороке.

#здоровье #одежда #врач #жара
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Дарья Бочкун
журналист

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