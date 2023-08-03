Врач перечислила самые опасные для здоровья профессии

Врач Наталья Соколова рассказала, что преподаватели и медики часто страдают от проблем с позвоночником.

Член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что самые опасные для позвоночоника професии — те, что связаны с интенсивынми нагрузками и постоянном нахождением в гипертонусе.

«Например, мастера маникюра, массажисты, фитнес-тренеры. Часто от заболеваний позвоночника страдают преподаватели, врачи и специалисты сферы красоты», — объяснила специалист.

Однако даже активная физическая деятельность не сможет уберечь человека от проблем с позвоночником, добавила Соколова.

«Правильные упражнения помогут снизить последствия такого образа жизни – при условии, что вы будете находить на них время и придерживаться четкого графика», - резюмировала она.

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