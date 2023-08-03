Заморозки до -2 градусов ожидаются в конце августа в Новосибирской области

Синоптики предсказали холодное завершение лета в Новосибирске.

В конце лета в Новосибирской области могут начаться заморозки. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на Западно-Сибирское гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в августе составит +15...+18 градусов, что соответствует норме. В первые три недели месяца днем будет около 23...+28 градусов, местами воздух будет прогреваться до +33 градусов. По ночам — около 13...+18 градусов.

С середины августа начнется понижение температуры — днем до — +18...+23 градусов, ночью — до 6...+11 градусов.

В последние пять дней августа ночью столбик термометра будет падать до +2...+7 С, местами — до 0...-2 градусов. Днем будет +12...+17 градусов.

Также в августе будет много осадков.

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