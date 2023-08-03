Жителя Новосибирска Жерара Депардьё обвинили в изнасиловании 16 женщин

Прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардьё снова обвинили в сексуальных домогательствах.

Французского актера Жерара Депардьё обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам съёмочной группы. Об этом сообщают «РИА Новости».

Это шестнадцатое обвинение в домогательствах и изнасиловании. На поведение актёра пожаловалась девушка-техник. По её словам, Жерар оказывал чрезмерное внимание двум другим сотрудницам съёмочной группы и в непристойной форме предлагал её самой «приятно провести вечер». На момент происшествия девушке было 30 лет. Она заявила, что тогда чувствовала сильный дискомфорт.

Жерар Депардьё является гражданином 3 государств: Бельгии, России и Алжира. В России у него есть прописка в Новосибирске на улице Связистов. Российский паспорт он получил в январе 2013 года, а сибирскую прописку — в декабре 2018 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что французский актёр Жерар Депардьё и московский и сибирский ресторатор Денис Иванов собирались открыть в Новосибирске ресторан под названием «Жерарня».

Также стало известно, что Жерар Депардьё принял православную веру. Крещение прошло в Александро-Невском соборе в Париже. Как рассказал актёр, он давно хотел перестать быть католиком и принять православие – это было его давней мечтой.