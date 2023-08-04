Для части российских школьников ЕГЭ отменили на 5 лет - кому повезло

Беспрецедентное решение приняло российское Министерство науки и высшего образования для части выпускников, освободив их на пять лет от сдачи ЕГЭ. Портал «Сиб.фм» публикует список счастливчиков, избавленных от необходимости проходить государственное тестирование до 2028 года.

Российские школьники, а особенно их родители, уже и мечтать перестали об отмене ставшего традиционным в РФ государственного итогового тестирования (не секрет, что данная форма проверки знаний не пользуется большой популярностью у населения). Однако в нынешнем году Министерство науки и высшего образования нашей страны решило часть выпускников освободить от прохождения ЕГЭ.

Согласно Приказу от 22.02.2023 за номером 202 (зарегистрирован 13.03.2023 № 72577), выпускники школ ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья освобождаются от сдачи ЕГЭ. Особыми условиями этого новшества является срок освобождения (будет действовать ближайшие пять лет до 2028 года) и территориальное расположение вуза, куда намерен поступить школьник, проживающий в новых, присоединённых регионах.

В случае выбора профессионального обучения внутри этих территорий, государственное тестирование будет заменено конкурсным отбором, а оценки в аттестат будут выставляться как средние по успеваемости. Но если выпускник намерен поступать в вуз, расположенный за пределами этих областей, то ЕГЭ ему сдавать всё же придутся, чтобы обладать равными правами со всеми российскими школьниками: «В вузах Донецкой Народной Республики абитуриенты пройдут конкурсное испытание. ЕГЭ для поступления им понадобится лишь для поступления вне этой территории проживания», пояснила министр образования региона Ольга Колударова.

Напомним, что с 1 сентября текущего года в новых районах РФ заработали 1 334 школы. В данный момент в них начался переходный период (новый школьный стандарт (ФГОС-III) к российской системе образования, который завершится в 2028 году: «Уже начался процесс лицензирования. Лицензии получили не только школы, но и колледжи, и вузы», рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью изданию «МК.ру».

По его словам, это не первый подобный опыт — в Крыму выпускникам после 2014 года тоже не требовалось сдавать ЕГЭ. Там, правда, переходный период занял всего три года.