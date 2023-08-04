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Хоккеист из Красноярска Евгений Хвалько-младший скончался в возрасте 17 лет от укуса клеща

ФОТО: ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ

Красноярский хоккеист Евгений Хвалько-младший погиб от укуса клеща в возрасте 17 лет.

Евгений Хвалько-младший погиб в возрасте 17 лет. Причиной смерти хоккеиста из Красноярска стала продолжительная болезнь после укуса клеща. Об этом сообщает «МК Красноярск» со ссылкой на Федерацию хоккея с мячом России, а также на спортивную школу олимпийского резерва «Енисей», где Евгений тренировался.

Евгений долго тренировался играть в хоккей с мячом в СШОР «Енисей», и также играл за эту спортивную школу. К своим 17 годам он успел выступить за молодёжную команду «Кузбасс». В её составе он набрал 20 очков в матчах Высшей лиги и победил в Первенстве России среди юниоров в Иркутске. В своей возрастной категории Евгений считался одним из самых перспективных хоккеистов России.

Смерть наступила 2 августа 2023 года. Болезнь вызвал укус энцефалитного клеща, который дал значимые осложнения.

Дату и место похорон опубликуют позже. Информацию об этом сообщат в Федерации хоккея с мячом.

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Сергей Щукин
Журналист

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