Новую норму рабочего времени вводят в России с 1 сентября 2023

Представителям некоторых профессий в нашей стране законодательно запретили работать более восьми часов день. Портал «Сиб.фм» публикует подробности нововведения в Трудовой Кодекс РФ.

Восьмичасовой рабочий день, выливающийся в 40 рабочих часов в неделю, давно и надёжно закреплён в действующем Трудовом Кодексе нашей страны. Но представители некоторых специфических профессий «вкалывали» и больше, подвергая опасности и своё здоровье, и безопасность окружающих. С 1 сентября 2023 года таким россиянам придётся менять свою «вредную» привычку на обычный режим работы и отдыха.

Таким образом государство решило вмешаться и навести порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Соответствующее Постановление правительства РФ затрагивает водителей такси в статусе «физических лиц». С начала осени они не смогут работать более 8 часов в день (переработка на несколько часов будет допускаться только случаях, когда это необходимо для завершения заказа). На практике водителям, которые уже отработали установленное количество часов, будет запрещено принимать новые заказы через агрегатор.

Конечно, данная мера направлена прежде всего на предотвращение возможных негативных последствий для здоровья пассажиров, связанных с усталостью водителей. По задумке авторов нововведения, это поможет сократить случаи усталости водителей и повысить качество услуг такси.

Однако сами таксисты восприняли новость о сокращении рабочего дня за рулём негативно. По их единодушному мнению и многолетним наблюдениям, восьми часов рабочего времени недостаточно, чтобы заработать на аренду автомобиля, заплатить агрегатору и оплатить бензин. Но выбор есть всегда – подчиниться строгому закону или менять профессию.