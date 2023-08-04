Пистолет-пельменница, календарь "переливашка" и 15 копеек: как жители Новосибирска зарабатывают на продаже старинных вещей

Детские игрушки времен СССР, пистонный пистолет и жвачка Орбит: в Новосибирске ценители раритетных вещей продают и покупают товары из прошлого. Сколько они стоят, и реально ли выручить 8 тысяч рублей за монету номиналом 15 копеек, расскажем в материале Сиб.фм.

Ностальгия по прошлому — то, с чем сталкивался каждый. Иногда нам приятно пересмотреть детские фотографии и вспомнить о беззаботных моментах того времени. Например, многие все еще хранят советское наследие в виде коллекций игрушек, вещей и элементов быта 20 века. Сиб.фм собрал подборку необычных товаров из прошлого, которые продают новосибирцы на интернет порталах.

Детские игрушки СССР

Чаще всего можно увидеть объявления о продаже детских игрушек. Хоть и статус у таких товаров б/у, есть случаи, когда игрушки сохранились в хорошем состоянии — ими почти не пользовались или они много лет пролежали в забытом чемодане.

Цены разнятся: некоторые готовы продать такие товары за 1500-2000 рублей, другие поднимают стоимость до 15000.



Например, подобные тепловозы можно приобрести за 10000 рублей. Продавец объясняет цену товара его эксклюзивностью и годом выпуска — 1989. По его словам, подобные модели производили в Латвии, а в России не продавались, их обычно привозили в подарок или как сувениры.

Пистонный пистолет 70-х годов

Как указал продавец, пистолет полностью рабочий, а избавляются от него из-за продажи дома родственника, в котором хранится много других старых вещей. Очень часто именно у пожилых людей сохраняются необычные вещи из прошлого. А их дети выставляют на продажу подобный раритет за ненадобностью. Такой товар стоит 1200 рублей.

Календарики-переливашки

Пополнить коллекцию вещей из прошлого можно и бесплатно. Иногда продавцы выставляют объявления без указания цены. Это значит, что они готовы обменять свое предложение на другой интересный товар.



Девушка, с которой удалось связаться, предлагает маленькие календари с 1972 по 1994 года. Продавцы подобных товаров обладают календарями разных коллекций, форматов и размеров. Среди любителей раритета популярны тематические календари с изображением мультперсонажей, Олимпиады 1980 года или животных. Особенно ценились раньше «переливашки» — календари, которые меняли изображение, когда на них смотришь под другим углом. А чтобы сохранить бумагу в хорошем состоянии, изготавливали специальный чехол. Для этого сшивали две части полиэтилена с трех сторон, а четвертую оставляли открытой.

Пельменница-пистолет

Продавец утверждает, что такое необычное приспособление было выпущено в 50-х годах 20 века, так как сделано из карболита. Однако пистолеты «помощницы» (именно так их называли в то время) начали выпускать в 1968 году. Домашний прибор должен был стать незаменимым инструментом для приготовления пельменей — традиционного блюда всех советских семей. Чтобы защипнуть тесто, требовалось больше всего времени. «Помощница» сильно упрощала процесс: хозяйкам предлагалось всего лишь раскатать тесто, выложить на него фарш, нацелиться пистолетом на заготовку и нажать на курок — тесто защипывалось в мгновение!

Продавец занимается покупкой и перепродажей разных старых вещей из СССР, а такая пельменница — лишь малая часть его коллекции.

«Бывшие хозяева хотели выкинуть, но как узнали, что я покупаю предметы, решили продать», — говорит он.

Жевательная резинка 2013 года

Любители поностальгировать по вкусам из прошлого могут найти жевательные резинки Orbit десятилетней давности. В объявлении указано 10 разновидностей, которые сейчас не найти на витринах. При этом владелец сохранял памятные образцы не специально. По его словам, маленькие упаковки были утеряны на складе магазина несколько лет назад, а сейчас при продаже заведения их случайно обнаружили. При этом компания все еще производит жевательные резинки с такими вкусами, но в другом дизайне.

15 копеек за 8 тысяч рублей

Продавец готов пойти на торг, но ожидаемая цена покупки товара — 8 тысяч рублей. Монета, как говорит продавец, приносит удачу ее владельцу. Это не единственное объявление такого плана. В основном все, что мужчина выставляет на продажу — монеты из прошлого.

Восемь тысяч рублей за 15 копеек — еще не самое дорогое, что здесь можно найти. Вот, например, один рубль, посвященный победой над фашистской Германией стоит сорок тысяч, а набор юбилейных монет можно приобрести за почти сто тысяч рублей.

Порошок из СССР

Даже такие необычные вещи можно найти на сайтах б/у товаров. Конечно, использовать по назначению порошок, который стоит 2 или 2,5 тысячи за упаковку захочет не каждый. Да и срок годности, который составляет 24 месяца, давно истек. Но продавец подчеркивает, что товар покупают довольно часто, особенно как реквизит для кино или с целью пополнения коллекции.

Также автор объявления признается, что часто упаковки покупают как подарок на день рождения или свадьбу и придумывают оригинальный текст. Например такой: «Порошок был выпущен, когда родился один из молодоженов. Распечатайте его после своей первой ссоры, чтобы больше никогда не ссориться и застирать обиды».

Продавец также говорит, что воссоздать старую упаковку и наполнить ее новым порошком выйдет намного дороже.