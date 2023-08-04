Под Новосибирском бойцовская собака напала на спаниеля

В Новосибирской области агрессивный бойцовский пёс напал на маленького спаниеля в присутствии хозяйки.

В Новосибирской области в Карасуке агрессивный бойцовский пёс напал на маленького спаниеля в присутствии его хозяйки. Об этом пишет Горсайт.

По данным издания, крупный пёс был без поводка и намордника, и сразу же ринулся на маленькую собачку, которую за поводок держала 13-летняя Катя. Пёс вцепился в горло Дины и начал мотать её из стороны в сторону. Девочки пытались отогнать агрессивного пса и освободить своего питомца, но хозяин животного стоял в стороне и не делал ничего, даже не окликал свою собаку.

В ветклинике у пострадавшей собаки обнаружили рваную рану в области коленной складки размером 2 на 1,8 сантиметров, колото-рваную рану гортани длиной около 2 сантиметров. Собаку экстренно прооперировали.

Спустя шесть дней спаниель начал осторожно передвигаться по квартире, вздрагивая от малейшего шума и боясь входной двери, постоянно поскуливал от боли. Сейчас на прогулке он очень осторожен и не отходит от своих хозяев.

Хозяева питомца обратились с заявлением в полицию. Им удалось выяснить, что соседи в многоэтажке, где проживает мужчина с бойцовской собакой, также боятся агрессивного и крупного пса. Они рассказали, что это не единичный случай, когда собака нападала на беззащитных домашних животных.