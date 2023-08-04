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общество

Психолог Алексеева назвала признаки, которые точно указывают на измену

Freepik, authors: Valentina Shilkina

Мужчина, который изменяет начинает следить за собой и меняет гардероб.

Изменщики выдают себя резкой сменой гардероба, просьбами побыть одному. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал психолог Маргарита Алексеева.

«У него появляется больше мотивации для новых проектов на работе, вероятно, находит подработки. Так проще объяснить отсутствие дома и покрывать новые дополнительные расходы», — добавила эксперт.

Алексеева отметила, что мужчина может философствовать, чаще размышлять о смысле жизни, возрасте и достижениях. Кроме того, партнер становится более холодным в проявлениях близости со своей постоянной спутницей.

Напомним, психолог раскрыла способы манипуляции токсичных людей.

#мужчина #психолог #измена
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Дарья Бочкун
журналист

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