Разовая выплата 10000 рублей к школе в 2023 году: родители школьников обратились к президенту Путину

Учитывая темпы роста современной инфляции в России, а также стоимость школьного набора, доходящая до 30 000 рублей на ребенка, россияне обратились с просьбой о финансовой помощи к президенту Путину. Портал «Сиб.фм» публикует подробности петиции, инициированной нашей землячкой из Новосибирской области.

Одна из многодетных мам, проживающих на территории нашей области, Светлана Мельникова в беседе с порталом Сиб.фм рассказала, что по её самым скромным подсчётам, для покупки только школьных принадлежностей шестерым детям понадобится более 45 тысяч рублей. Причём в эту сумму не входит школьная форма и обувь, а единовременные пособия для льготников вряд ли покроют эти расходы.

По усреднённым подсчётам Росстата, в 2023 году набор одежды, обуви и канцтоваров для одного ребенка составляет от 23 до 27 тысяч рублей (на мальчика и девочку соответственно). Другой аналитический ресурс «Чек Индекс» сделал выводы об удорожании базового школьного набора на 7 % относительно прошлого 2022 года. По неофициальным данным, 80 % российских семей с детьми школьного возраста не имеют даже такого уровня доходов (большинство родителей получает зарплату от 20 000 рублей).

Все эти обстоятельства вынудили россиян обратиться за финансовой помощью к главе государства. На платформе change.org. инициаторы разместили петицию: «Владимир Владимирович, всем мы понимаем, какая сейчас ситуация в стране. И какие расходы нужны для поддержки армии, наших доблестных бойцов. Но ведь и дети — наше будущее! Очень ждем Вашего решения о выплате 10 тысяч рублей на подготовку к школе в августе 2023 года», написали они.

Россияне предлагают сделать такую выплату повсеместной и не зависящей от доходов семьи. Депутаты Госдумы ранее также заявляли с высокой трибуны идею о законодательном закреплении подобно выплаты и её ежегодной компенсации (по их версии, начислять помощь стоит лишь тем семьям, кто в этом действительно нуждается – родителям, чьи дети посещают частные школы, очевидно, поддержка не нужна). Однако инициатива не нашла одобрения.

На сегодняшний день на рассмотрение в Госдуму внесён иной проект, согласно которому предлагается выплачивать по 22 тысячи рублей на каждого российского школьника, а малоимущим и многодетным семьям — по 35 тысяч рублей. Однако документ до сих пор не рассмотрен (авторы проекта — думская фракция «справедливороссов»).