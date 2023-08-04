Россияне стали в два раза чаще ездить на такси за последние пять лет

Результаты исследования представили в НАФИ.

За последние пять лет жители России стали активнее заказывать такси. Поездки на такси за минувший год совершили 70% россиян, что на 20% больше, чем в 2018 году (50%). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные опроса НАФИ.

В то же время за последний год большинство россиян (77%) выбирали для поездок на близкие расстояния автобусы, троллейбусы, трамваи или метро. Однако в сравнении с 2018 годом любителей общественного транспорта стало меньше на четыре процентных пункта.

Процент же владельцев машин за пять лет почти не изменился. Поездки на личном авто за год совершили 50% россиян против 51% в 2018 году. Спрос на краткосрочную аренду автомобилей за последнее время все же повысился, особенно в крупных городах России. Еще в 2018 году сервисами каршеринга пользовались только 1% россиян, а сегодня — 4%.

Напомним, житель Новосибирска запустил услуги мототакси.