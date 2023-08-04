В Новосибирске будут судить директора батутного центра после травмирования 62 детей

В Новосибирске 62 несовершеннолетних получили травмы при прыжках на батуте.

В Новосибирске будут судить владелицу батутного центра после того, как 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы при прыжках на батутах. Об этом сообщили в региональных Следственном комитете и прокуратуре.

Жительница Новосибирска организовала арендовала пространство в спортивно-развлекательном центре в Дзержинском районе Новосибирска и разместила там батутную арену. Для занятий она привлекла инструкторов по прыжкам, не имеющих спортивной и профессиональной квалификации , а также использовала оборудование, не предназначенное для таких услуг. Этим она не обеспечила должную безопасность игр на батутах с 2019 по 2022 год.

«62 несовершеннолетних ребенка в возрасте от 6 до 12 лет при посещении батутного центра получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы», — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Женщину обвиняют по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В результате 62 несовершеннолетних ребенка в возрасте от 6 до 12 лет при посещении батутного центра получили травмы различной степени тяжести, в том числе компрессионные переломы позвонков, а также ушибы.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело для рассмотрения в Дзержинский районный суд.