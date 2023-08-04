В Новосибирске хотят построить 60-этажный небоскреб рядом с Димитровским мостом

В Новосибирске могут появиться три современных небоскреба

В Новосибирске компания «Альгеба», входящая в группу компаний «СибирьИнвест», собирается построить 60-этажный небоскреб в новом квартале «Чернышевский», как раз, рядом с Димитровским мостом. Идею застройщика поддержали 3 августа на градостроительном совете в мэрии Новосибирска.

Планируется, что небоскреб будет украшением города. Ранее «Сибирьинвест» уже собиралась строить небоскреб на улице Ипоподромской. Этот проект также до сих пор остается в планах компании.

Если все планы удастся реализовать, то Новосибирск получит три современных небоскреба. Еще один в начале текущего года рядом со станцией метро «Октябрьская» собирались построить ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал».

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске строительство 60-этажного небоскрёба оценили в 3,5 миллиарда рублей.