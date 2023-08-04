В Новосибирске начался суд над депутатом Законодательного собрания Владимиром Лаптевым

Депутат Заксобрания Новосибирской области обвиняется в мошенничестве и взяточничестве.

В пятницу, 4 августа, Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Лаптева, обвиняемого в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в паблике Судов общей юрисдикции региона.

Областного депутата обвиняют по нескольким статьям. По первому обвинению Лаптеву инкриминируют, что он устроил на работу в качестве помощников депутата свою дочь и знакомую. По факту обе женщины не работали, а в качества зарплаты им в общей сложности перечислили более 900 тысяч рублей.

Также его обвиняют в даче взятки. По данным ведомства, в августе 2022 года Лаптев пытался убедить мировую судью Куйбышевского района прекратить дело в отношении начальника ОБЭП МУО МВД РФ «Куйбышевский» Сергея Романова, который отказался пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, будучи за рулем.

“Во время встреч Лаптев В.В. передал судье 5 кг фиников, несколько бутылок вина, 2 бокала под вино, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз на общую сумму 11166 рублей 95 копеек”, — говорится в сообщении.

Также одному из коллег, еще одному депутату, Лаптев предложил стать замглавой комиссии по экологии, председателем, которую сам же обвиняемый и возглавлял. В итоге Лаптев за год получил от него более миллиона рублей рублей. Потерпевший в итоге написал на него заявление в полицию.

На заседании 4 августа было оглашено обвинительное заключение, ранее суд оставлял Лаптева под домашним арестом до 11 января 2024 года. Следующее заседание состоится 25 августа 2023 года.

Напомним, в июле в Новосибирске напали на помощника депутата горсовета.