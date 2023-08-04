В Новосибирске открылся центр социально-медицинской реабилитации для бойцов СВО

1 августа в Ленинском районе открылся обновлённый филиал Городского комплексного центра социального обслуживания населения департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Теперь реабилитацию могут пройти не только люди с ограниченными возможностями и пенсионеры, но и участники специальной военной операции, получившие физические ранения и психологические травмы.

Как отметил глава города, раньше центр принимал только инвалидов и пожилых людей, но теперь всё изменилось. Для новых целей переобучили персонал, закупили специальные тренажёры. Анатолий Локоть подчеркнул, что все они – отечественного производства.

«Был проведён капитальный ремонт, существенная реконструкция всего помещения, и, самое главное, – закуплено оборудование. Оно уникальное! Я, по крайней мере, некоторые из этих тренажёров не видел, даже не предполагал, что они существуют. Сегодня цель данного реабилитационного центра – направленная работа с участниками СВО, то есть с теми, кто вернулся, кто перенёс ранения, кому требуется психологическая помощь. Это тоже очень важно, ведь люди вернулись из боевой обстановки. Подготовкой к этой работе мы занимались давно, составили целый план, наметили его реализацию. Сначала мы провели короткое совещание для понимая мощности, то есть, подсчитали, скольких сможем принять. Оказалось, 1000 человек в год. 60 проходят реабилитационные действия здесь в течение 20-21 дня. Дальше мы, конечно, будем увеличивать возможности», – рассказал он.

Директор городского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Хомлянская объяснила, как проходит работа центра и связанных с ним соцслужб.

«В каждом районе существуют специальные координаторы и в каждом районе есть руководитель комплексного центра, который знает всех участников СВО на своей территории. Если каких-то данных нет, то помощь бойцы получат, когда придут в администрацию сами или же это сделают их родственники. Здесь существует специальный человек, заместитель руководителя, который как раз занимается координацией взаимодействия с районами для того, чтобы активно выявлять людей, которые нуждающихся в подобного рода реабилитации и приглашать их сюда. Здесь сейчас есть люди из разных районов, не только Ленинский, но и Кировский, Первомайский, Дзержинский и так далее. Кто-то добирается на своём транспорте. Кого-то, при необходимости, мы можем довозить. Я считаю, это правильно, потому что людей нужно выявлять активно и для этого есть специальная служба», – сказала она.

Учреждение находится по адресу 1-й переулок Серафимовича, 2. На сегодняшний день ведется совместная работа департамента по социальной политике мэрии Новосибирска и министерства труда и социального развития региона по включению филиала в губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО».

Важно отметить, что в рамках реновации помимо тренажёров закупили и высокотехнологичное оборудование. Это выведет функционирование центра на новый уровень. Новые форматы работ соцслужб также будет возможно благодаря реновации. Это расширит целевую аудиторию и в два раза увеличит количество людей, которым смогут оказать услуги.

В каждом районе Новосибирска действуют подобные заведения и в будущем, по заявлению властей они будут также переоборудованы под реабилитацию солдат.