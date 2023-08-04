В Новосибирске появилось расписание работы тест-мобиля на август 2023 года

В Новосибирске продолжает оставаться напряженной ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Количество инфицированных и больных продолжает расти, что требует дополнительных усилий в борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека среди жителей города.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска и «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области совместно работают над повышением охвата скрининговым тестированием населения на ВИЧ-инфекцию. Для этого на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК) проводится бесплатное тестирование всех групп населения. Специалисты используют экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.

В городе работает тест-мобиль, где все желающие могут пройти бесплатное исследование. Время работы тест-мобиля в августе 2023 года — с 14:00 до 19:00. Пройти экспресс-тестирование можно по следующим адресам:

4 августа — пр. Дзержинского, 2/2 (ТЦ «Роща», метро «Березовая роща»)

7 августа — ул. Восход, 15 (площадь Пименова перед ГПНТБ, метро «Октябрьская»)

9 августа — пр. К. Маркса, 49 (площадка перед кинотеатром «Аврора», метро «Студенческая»)

11 августа — ул. Дмитрия Шамшурина, 41 площадь перед пригородным вокзалом, метро «Площадь Гарина-Михайловского»)

14 августа — Первомайский сквер

16 августа — ул. Зорге, 179

18 августа — ул. Дуси Ковальчук, 179/2 (метро «Заельцовская»)

21 августа — ул. Дмитрия Шамшурина, 41 площадь перед пригородным вокзалом, метро «Площадь Гарина-Михайловского»)

23 августа — ул. Одоевского, 1/12 (ТЦ «Одоевский»)

25 августа — ул. Бориса Богаткова, 239 (ТЦ «Золотая Нива», метро «Золотая нива»)

28 августа — ул. Богдана Хмельницкого,40 (ДК им. М. Горького)

30 августа — ул. Комсомольская,10, ТЦ «Magellan».