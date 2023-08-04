В Новосибирске раскрыли доходы кандидатов в губернаторы области

Поскольку в этом году чиновники и депутаты могли не оглашать декларации о своих доходах, некоторые приведенные здесь данные могут оказаться устаревшими

В Новосибирской области СМИ подсчитали доходы кандидатов на пост главы региона. Результаты подсчетов опубликовало издание BFM-Новосибирск.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. За кресло главы региона поборются действующий губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и владелец ТРЦ «Эдем» Владислав Плотников (СРЗП).

Так, по данным налоговой декларации за 2021 год Андрей Травников заработал 5, 1 млн. рублей. Он также имеет квартиру площадью 40 квадратных метров, долю в квартире площадью 122 кв. м и автомобиль "Фольксваген Tiguan". В его пользовании находятся 2 квартиры площадью 135 кв. м и 126 кв.м и три бокса в гаражном кооперативе.

Владислав Плотников, по данным Rusprofile, руководит ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (газета «Бумеранг-Партнер»).

Евгений Лебедев, в 2021 году задекларировал доход 520 тысяч рублей — это примерно 43,3 тысячи рублей в месяц. У него в собственности только доля машиноместа. Квартира площадью 66,1 кв. м оформлена на его жену. Автомобилей нет.

Роман Яковлев за 2021 год задекларировал доход в 1,87 млн рублей. У него есть доля в квартире площадью 69,12 кв.м, машиноместо и автомобиль Nissan X-Trail 2,5 SE.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирской области выборы губернатора будут проходить три дня.