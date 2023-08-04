В Новосибирске сироте выдали квартиру после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Новосибирска добилась получения квартиры для сироты.

Парень из Железнодорожного района Новосибирска остался без попечения родителей до 18 лет, но не зарегистрировал этот факт документально, и поэтому долго не мог получить квартиру. Ему в этом помогла прокуратура через суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Мать молодого человека лишена родительских прав, а сведения об отце внесены в запись акта рождения только со слов матери. В 7 лет мальчик попал в детский дом, где жил до 18 лет. Он отслужил 1 год в армии, и затем прибыл в Новосибирск, где ему выделили комнату в общежитии муниципального маневренного фонда. В ней он живёт и сейчас.

В 2022 году парень обращался в администрацию Центрального округа Новосибирска с просьбой включить его в список сирот, которых следует обеспечить жильём. Ему отказали, так как не было документального подтверждения того, что он остался без попечения родителей до 18 лет.

«Прокурор района в интересах гражданина обратился с иском в суд об установлении юридического факта утраты родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора, решение суда вступило в силу, его фактическое исполнение находится на контроле в прокуратуре района», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.